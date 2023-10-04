Samsun'un Bafra ilçesinde silahlı saldırı: 1 kişi yaralandı

Samsun'un Bafra ilçesinde yolda yürürken uğradığı silahlı sonucu yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay, İshaklı mahallesi İshaklı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaya olarak yürüyen Saruhan Kaplan'a henüz kimliği tespit edilemeyen bir kişi tarafından silahla ateş edildi. Aldığı kurşunlarla yaralanan Saruhan Kaplan, özel bir hastaneye kaldırıldı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Olay mahallinden yaya olarak kaçan şüpheliyi yakalamak için İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN