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Samsun'un Bafra ilçesinde otomobile pompalı tüfekle saldırı: 3 yaralı

Samsun'un Bafra ilçesinde bir otomobile pompalı tüfekle yapılan saldırı sonucunda 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere sevk edildi ve jandarma şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.