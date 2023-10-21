Samsun'un Bafra ilçesinde, Fatih Mahallesi'nde bulunan metruk binada Ahmet K'nin ölü olarak bulunduğu bildirildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Samsun'un Bafra ilçesinde metruk binada bir kişi ölü bulundu

Samsun'un Bafra ilçesinde metruk binada bir kişi ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi Fabrika Sokak'ta kendilerine ait metruk binada Ahmet K'nin (52) yerde hareketsiz yattığını gören yakınları, sağlık ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Ahmet K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Ceset otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

İlk incelemelere göre kesici ve delici alet izine rastlanmayan Ahmet K'nin ölümüyle ilgili polis soruşturma başlattı.