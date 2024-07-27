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Samsun'un Bafra ilçesinde bir camiye yıldırım düştü

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Bafra ilçesi Koşuköyü Mahallesi'nde bulunan İshaklı Camisi'ne yıldırım düştü. Yıldırım düşmesi sonucu camide maddi hasar meydana geldi.

Samsun'un Bafra ilçesinde bir camiye yıldırım düştü.

Bafra ilçesi Koşuköyü Mahallesi'nde bulunan İshaklı Camisi'ne yıldırım düştü. Dün akşam saatlerinde gerçekleşen gök gürültülü ve şiddetli yağışın ardından Koşuköyü İshaklı Camisi'ne yıldırım düşmesi sonucu maddi hasar meydana geldi.

Camii İmam Hatibi Umut Yaldır, yıldırım düşmesi sonucu elektrik tesisatlarının yandığını belirtti. Yaldır, "Akşam namazından yaklaşık 30 dakika sonra camimize yıldırım düştü. Bu olay sonucunda elektrik tesisatlarımız yandı ve camimizde maddi hasar meydana geldi. Çok şükür ki can kaybı yaşanmadı" dedi.

Yıldırım düşmesi sonucu meydana gelen hasarın boyutları hakkında detaylı incelemeler yapılırken, onarım çalışmaları için gerekli adımların atılacağı belirtildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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