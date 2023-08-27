Samsun'un Bafra ilçesinde 63 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu
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Samsun'un Bafra ilçesinde 63 yaşındaki Tekin Aydın evinde ölü bulundu. Yakınları tarafından hareketsiz yattığı fark edilen Aydın'ın üzerinde darp izine rastlanmadı. Cenaze otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderildi.
Samsun'un Bafra ilçesinde 63 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu.
İshaklı Mahallesi Cami Geçidi Sokak'ta 4 katlı binanın 2'inci katında ikamet eden Tekin Aydın'dan telefonla haber alamayan yakınları eve gitti.
Eve giren yakınları Aydın'ın, hareketsiz yattığını gördü.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı muayenede Tekin Aydın'ın öldüğü belirlendi.
Olay yeri incelemesinde ölen kişinin üzerinde darp izine rastlanmadı.
Savcılık talimatıyla Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırılan cenaze, otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderildi.