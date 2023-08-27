Samsun'un Bafra ilçesinde 63 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu

Samsun'un Bafra ilçesinde 63 yaşındaki Tekin Aydın evinde ölü bulundu. Yakınları tarafından hareketsiz yattığı fark edilen Aydın'ın üzerinde darp izine rastlanmadı. Cenaze otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderildi.