Samsun'un Bafra ilçesinde 2 motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kahramanlar Sokak'ta ilçe merkezine seyir halinde olan Ramazan Yılmaz idaresindeki 55 PP 724 plakalı motosiklet, Yeşeren Sokak'tan gelen Cemal Şimşek'in kullandığı 55 JM 589 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüleri ile 55 JM 589 plakalı motosiklette yolcu olarak bulunan Ayfer Şimşek yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN