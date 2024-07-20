Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde uyuşturucu ele geçirildi, 1 şahıs gözaltına alındı.

19 Mayıs ilçesinde jandarma ekipleri uyuşturucu madde satıcılarına yönelik yaptığı araştırmada A.R.G. İsimli şahsın yasa dışı ekim yaptığı bilgisine ulaştı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve 19 Mayıs İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şahsın evinde yapılan aramada, 6,3 kg. kubar esrar, 70 kök kenevir bitkisi ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Olayla ilgili A.R.G. isimli şahıs gözaltına alındı. - SAMSUN