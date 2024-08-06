Samsun Polisi Suda Boğulma Olaylarına Dikkat Çekiyor
Samsun Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, suda boğulma olaylarına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla bilgilendirme toplantıları düzenledi.
Samsun polisi suda boğulma olaylarına dikkat çekmek için vatandaşları uyardı.
Samsun Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personellerince "Tedbiri Bırakma, Akıntıya Kapılma" projesi kapsamında suda boğulma olaylarına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla İlkadım ilçesinde Yaz Kur'an Kurslarına giden öğrencilere, Atakum sahil şeridini serinlemek amacıyla kullanan vatandaşlara yönelik 3 bilgilendirme toplantısı yapıldı. 197 adet broşür dağıtılarak 243 vatandaş bilgilendirildi. - SAMSUN