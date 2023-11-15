Samsun Otobüs Terminalinde Uyuşturucu Operasyonu: 4 Kişi Yakalandı

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan operasyonda, Samsun Otobüs Terminali'nde 2 bin 245 adet sentetik ecza, 3,44 gr esrar ve 1 adet esrarlı sigara ele geçirildi. Operasyon sonucunda 4 kişi gözaltına alındı.

Samsun otobüs terminalinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi'nde bulunan Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde uyuşturucu operasyonu düzenledi. Yapılan operasyonda 2 bin 245 adet sentetik ecza, 3,44 gr esrar ve 1 adet esrarlı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişiyi gözaltına aldı. - SAMSUN