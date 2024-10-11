Samsun Merkezli Yasadışı Bahis Operasyonunda 39 Gözaltı

Samsun merkezli 13 ilde eş zamanlı düzenlenen yasadışı bahis operasyonunda 39 kişi gözaltına alındı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı ve Siber Suçlarla Mücadelede Daire Başkanlığı koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Samsun merkezli 13 ilde yasadışı bahis suçuna yönelik adli/projeli çalışma yapıldı. Söz konusu soruşturma kapsamında 41 şüphelinin yakalannasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda, Samsun'da 11, Giresun 'da 12, İstanbul'da 7, Adana'da 2, Trabzon'da 1, Rize'de 1, Sakarya'da 1, Antalya'da 1, Ankara'da 1, Kayseri'de 1, Ağrı'da 1, İzmir'de 1 ve Batman'da 1 olmak üzere toplam 39 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 2 adet ruhsatsız tabanca, suçtan elde edildiği değerlendirilen 45 bin TL, 10 bin 260 dolar, 670 gram külçe altın, 10 adet bilezik, bir miktar uyuşturucu madde ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Polis tarafından yapılan aramada şüphelilerin hesaplarında 150 milyon lira para hareketi tespit edildi. Ayrıca, yasadışı bahis suçundan elde ettikleri değerlendirilen 30 milyon lira değerinde, 1 adet lüks olmak üzere 14 adet otomobil, 4 adet motosiklet, 1 adet konut ve 3 adet arsaya el konuldu.

Samsun Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgulanması tamamlanan şüpheliler Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN