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Samsun Merkezli Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 9 Tutuklama

Samsun Merkezli Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 9 Tutuklama
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Samsun'da gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonunda toplam 9 kişi tutuklandı. Eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda birçok dijital materyal ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Samsun merkezli 5 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda tutuklu sayısı 9'a çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Samsun merkezli Giresun, İstanbul, Sinop ve Kastamonu illerinde yasa dışı bahis operasyonu kapsamında Salı sabahı eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 12'si Samsun'da olmak üzere toplam 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Ekipler, şüphelilerin adreslerinde yaptıkları aramalarda yasa dışı bahis faaliyetlerine ait çok sayıda dijital materyale el koyarken, bir miktar uyuşturucu madde de ele geçirdi.

Polisteki sorguları tamamlanan 4 kişi serbest bırakılırken, 6 kişiden 4'ü dün çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı, 2 kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sorgusu tamamlanan 7 kişi de bu sabah Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi, 2 kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyonda tutuklu sayısı 9'a, adli kontrol sayısı da 4'e çıktı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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