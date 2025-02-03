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Samsun Merkezli Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 5 Kişi Tutuklandı

Samsun Merkezli Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 5 Kişi Tutuklandı
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Samsun'da gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonunda 80 milyon TL'lik bahis ağı çökertildi. Gözaltına alınan 17 kişiden 5'i tutuklandı, 6 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Samsun'da merkezli İstanbul, Ankara, İzmir ve Kocaeli illerinde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonundan adliyeye sevk edilen 11 kişiden 5'i mahkemece tutuklanırken, 6 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Samsun merkezli İstanbul, Ankara, İzmir ve Kocaeli illerinde önceden tespit edilen 20 adrese yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi. Operasyonda 17 kişi gözaltına alındı.

80 milyon TL'lik bahis ağı çökertildi

Yasa dışı bahis faaliyetleriyle haksız kazanç sağlayan çeteye yönelik operasyonda, 80 milyon TL'lik bahis ağı çökertildi. Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 2 ruhsatsız tabanca, 1 kuru sıkı tabanca, 1 milyon 212 bin 722 TL suç geliri, çok sayıda dijital materyal ve belge ele geçirildi. Gözaltına alınan 17 kişiden ifadesi alınan 6 kişi serbest bırakılırken, U.K.A., E.H., Z.K., B.U.K., E.S.T., G.M.A., B.C.M., A.E.Y., A.Ç., E.U. ve M.A. bugün bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.A., Z.K., E.H., E.S.T. ve E.U. hakimlikçe tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, U.K.A., B.U.K., G.M.A., B.C.M., A.E.Y. ve A.Ç. mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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