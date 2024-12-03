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Samsun Merkezli Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 16 Gözaltı

Samsun Merkezli Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 16 Gözaltı
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Samsun merkezli olarak düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda toplam 16 kişi gözaltına alındı. Eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda dijital materyallere ve uyuşturucu maddeye el konuldu.

Samsun merkezli 5 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 16 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Samsun merkezli Giresun, İstanbul, Sinop ve Kastamonu illerinde yasa dışı bahis operasyonu kapsamında eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Sabahın erken saatlerinde, dron destekli şafak operasyonuyla gerçekleştirilen çalışmalarda toplam 12'si Samsun'da olmak üzere toplam 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Ekipler, şüphelilerin adreslerinde yaptıkları aramalarda yasa dışı bahis faaliyetlerine ait çok sayıda dijital materyale el koyarken, bir miktar uyuşturucu madde de ele geçirdi. Operasyon sırasında polisleri pencere camından fark eden bazı şüphelilerin, cep telefonlarını ve sim kartlarını karşı binanın çatısına fırlattıkları tespit edildi. Çatıya çıkan ekipler, söz konusu telefonları ve sim kartları bularak el koydu. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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