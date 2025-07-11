Samsun Merkezli Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 40 Gözaltı

Samsun merkezli 12 ilde yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 40 kişi Samsun Adliyesine sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanmasına yönelik Salı sabahı operasyon düzenledi.

Soruşturma kapsamında Samsun merkezli olmak üzere 12 ilde eş zamanlı operasyonlarda İstanbul, Ordu, Gümüşhane, Kastamonu, Artvin, İzmir, Çanakkale, Elazığ, Antalya, Erzincan ve Sinop'ta toplam 70 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilere ait ikametlerde yapılan aramalarda, suçtan elde edildiği değerlendirilen 1 milyon 230 bin 600 TL nakit para, 720 adet sentetik ecza, 1.7 gram kokain, 2 adet ruhsatsız tabanca, 187 adet fişek, 30 adet kartuş, çok sayıda sim kart ve dijital materyal ele geçirildi. Yapılan incelemelerde, yasa dışı bahis faaliyetleri kapsamında 2 milyar 600 milyon TL'lik işlem hacmine ulaşıldığı belirlendi. Şüphelilere ait banka ve kripto varlık hesaplarına el konuldu.

Ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen 2 otomobil, 1 çekici araç ve 5 motosiklet tespit edilerek adli işlemler başlatıldı. İfadesi alınan 30 kişi serbest bırakılırken, 40 kişi ise bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN