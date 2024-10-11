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Samsun Merkezli Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 12 Tutuklama

Samsun Merkezli Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 12 Tutuklama
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Samsun merkezli 13 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 12 kişi tutuklandı, 18 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonda 39 şüpheli gözaltına alındı, yüklü miktarda para, altın ve otomobillere el konuldu.

Samsun merkezli 13 ilde eş zamanlı düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 12 kişi tutuklanırken, 18 kişi se mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı ile Siber Suçlarla Mücadelede Daire Başkanlığı koordinesinde Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Samsun merkezli 13 ilde yasa dışı bahis suçuna yönelik adli/projeli çalışma yapıldı. Söz konusu soruşturma kapsamında 41 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda, Samsun'da 11, Giresun'da 12, İstanbul'da 7, Adana'da 2, Trabzon'da 1, Rize'de 1, Sakarya'da 1, Antalya'da 1, Ankara'da 1, Kayseri'de 1, Ağrı'da 1, İzmir'de 1 ve Batman'da 1 olmak üzere toplam 39 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 2 adet ruhsatsız tabanca, suçtan elde edildiği değerlendirilen 45 bin TL, 10 bin 260 dolar, 670 gram külçe altın, 10 adet bilezik, bir miktar uyuşturucu madde ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Polis tarafından yapılan aramada şüphelilerin hesaplarında 150 milyon lira para hareketi tespit edildi. Ayrıca, yasa dışı bahis suçundan elde ettikleri değerlendirilen 30 milyon lira değerinde, 1 adet lüks olmak üzere 14 adet otomobil, 4 adet motosiklet, 1 adet konut ve 3 adet arsaya el konuldu.

Samsun Emniyet Müdürlüğü'nde sorguları tamamlanan 9 şüpheli serbest bırakılırken, 30 şüpheli ise Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 12 kişi mahkemece tutuklanırken, 18 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uyuşturucu Operasyon Güvenlik Politika Otomobil 3-sayfa Ekonomi samsun Suç

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