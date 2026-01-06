Haberler

Samsun merkezli çocuk müstehcenliği operasyonu: 40 gözaltı

Güncelleme:
Samsun merkezli 19 ilde çocuk müstehcenliği suçuna yönelik düzenlenen operasyonda 40 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü adli çalışma çerçevesinde gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca çocuk müstehcenliği suçuna yönelik yapılan adli/projeli çalışma kapsamında Samsun merkezli 8 Ekim 2025 tarihli gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda şüphelilere ait dijital materyallere el konulmuştu. Yapılan inceleme neticesinde, belirtilen suçu işledikleri tespit edilen şahısların yakalanmasına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında Samsun merkezli 19 ilde operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonlar kapsamında 40 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar, gözaltındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
