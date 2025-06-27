Samsun Merkezli Müstehcenlik Operasyonunda Gözaltı Sayısı 43'e Çıktı

Samsun merkezli 13 ilde Siber polisi tarafından düzenlenen ve 43 kişinin gözaltına alındığı müstehcenlik operasyonunda 3 kişi daha tutuklanarak, tutuklu sayısı 5'e çıkmış oldu.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından salı sabahı Samsun merkezli 13 ilde müstehcenlik operasyonu düzenlendi. Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığına gelen Telegram grubu mail ihbarı üzerine polis çalışma başlattı.

Müstehcen içerir görüntü satışı, satın alması ve depoladığı tespit edilen 48 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Samsun Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Samsun merkezli 13 ilde düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 43 kişiyi gözaltına aldı. İfadesi alınan 26 kişi polis tarafından serbest bırakılırken, polisteki sorgulanması tamamlanan 12 kişi ise dün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 2 kişi mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, 10 kişi ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyon kapsamında gözaltında bulunan 5 kişi de bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 3 kişi tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, 2 kişi ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN