Samsun Merkezli Motosiklet Operasyonunda Bir Şüpheli Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakıldı

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Samsun'da düzenlenen operasyonda, motosikletlerin silindir hacmi usulsüz bir şekilde artırıldığı tespit edildi. Adliyeye sevk edilen bir şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun merkezli 6 ilde "motosikletlerde usulsüz silindir hacmi artışı" ile ilgili düzenlenen operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 1 şüpheli, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, "kamu kurum ve kuruluşları zararına nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik" suçlarına yönelik yürütülen soruşturma sonucunda düğmeye basıldı. Yapılan çalışmalar sonucu, Motorlu Taşıtlar Vergisi(MTV) muafiyeti, muayene, trafik sigortası ve sürücü belgesi işlemlerinde sağlanan kolaylıklardan faydalanmak amacıyla, silindir hacmi 50 cc ve altında olan, basit günlük kullanım amacıyla üretilen motosikletlerin motor kısımlarında değişiklik yapıldığı tespit edildi.

Bazı bayiler tarafından, motosikletlere piston dönüşüm kiti eklenerek silindir hacimlerinin usulsüz şekilde artırıldığı ortaya çıkarıldı. Samsun merkezli olarak Ankara, Ordu, Düzce, Bolu ve Sinop illerini kapsayan eş zamanlı operasyon kapsamında, bilirkişi raporları doğrultusunda toplam 12 motosiklette motor hacmiyle oynandığı netleştirildi.

Yürütülen çalışmalar neticesinde, 12 kişi yakalanarak gözaltına alındı. İfadesi alınan 11 kişi serbest bırakılırken, U.Ö.(31) ise bu sabah Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren U.Ö., yurt dışına çıkış yasağı getirilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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