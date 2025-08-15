Samsun Merkezli Dolandırıcılık Operasyonunda 6 Kişi Tutuklandı

Samsun Merkezli Dolandırıcılık Operasyonunda 6 Kişi Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 6 kişi, mahkeme tarafından tutuklandı. Dolandırıcıların toplamda 1 milyon 143 bin 350 TL haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.

Samsun merkezli 5 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 6 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince "nitelikli dolandırıcılık" suçuna yönelik yapılan çalışmalar sonucu vatandaşları telefonla arayarak kendilerini "polis" ve "savcı" olarak tanıtan dolandırıcılara darbe vuruldu. Dolandırıcıların "Kimlik bilgileriniz suçta kullanıldı. Şüphelilere operasyon yaptık. Üzerlerinden sizin kimliğiniz çıktı. Para ve altın gibi değerli eşyalarınızı güvence altına alacağız. Sonrasında size iade edeceğiz" şeklindeki yalanlarla vatandaşları kandırdıkları, bu yöntemle toplam 1 milyon 143 bin 350 TL haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi. Yapılan çalışmalarda 8 şüpheliden 1'inin cezaevinde olduğu anlaşılırken, diğer 7 şüphelinin yakalanması için Samsun merkezli İstanbul, Ankara, Adıyaman ve Kars illerinde salı sabahı saat 05.30'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale incelenmek üzere el konuldu.

Samsun Emniyet Müdürlüğünde sorgulanan 1 kişi dün çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 kişi de bu sabah Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcı tarafından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen 6 kişi mahkemece tutuklandı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Hükümetten memurların taban aylığına bin lira zam teklifi

Milyonlarca memuru ilgilendiriyor! İşte hükümetin yeni zam teklifi
Memur-Sen'den hükümete ilk yanıt: Böyle bir teklif olmaz

Yeni teklife Memur-Sen'den jet yanıt! Başkan rest çekti
5 ilde orman yangını! Alevler yerleşim yerlerine kadar ulaştı

5 ilde ciğerlerimiz yanıyor! Alevler yerleşim yerlerine kadar ulaştı
Merkez Bankası yıl sonu dolar tahminini açıkladı

Merkez Bankası yıl sonu dolar tahminini açıkladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şehit Ömer Halisdemir'in kızı Elif Nur Halisdemir teğmen oldu

Kahraman babanın teğmen kızı! Mezun olup diplomasını aldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.