Müstehcenlik operasyonunda 17 kişi daha adliyeye sevk edildi

Samsun'da çocuk müstehcenliği suçuna yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 17 kişi, adliyeye sevk edildi. Operasyon kapsamında 19 ilde toplamda 40 şüpheli yakalandı ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Samsun merkezli 19 ilde çocuk müstehcenliği suçuna yönelik eş zamanlı operasyonda gözaltınan 17 kişi daha adliyeye sevk edildi.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, çocuk müstehcenliği suçuna yönelik adli ve projeli çalışma kapsamında 6 Ocak sabahı Samsun merkezli eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Suçu işledikleri tespit edilen şahısların yakalanmasına yönelik Samsun merkezli 19 ilde düzenlenen operasyonda 40 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyonda şüphelilere ait çok sayıda dijital materyale el konuldu. Gözaltına alınan şahısların Telegram hesaplarında çocuk müstehcenlik görüntülerinin dağıtım ve satışını yaptıkları ortaya çıktı. Samsun Emniyet Müdürlüğündeki sorgulanmaları tamamlanan 3 kişi önceki çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 20 kişi de dün sabah Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcı tarafından ifadeleri alınan 14 kişi tutuklanmaları, 6 kişi de adli kontrol şartıyla nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliği 3 kişinin tutuklanmasına karar verirken, 17 kişiyi de adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

Samsun Emniyet Müdürlüğünde sorgulanmaları devam eden 17 kişinin de bu sabah Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
