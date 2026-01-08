Samsun merkezli 19 ilde müstehcenlik operasyonunda 20 kişi adliyeye sevk edildi

Samsun merkezli 19 ilde çocuk müstehcenliği suçuna yönelik eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 40 kişiden 20'si adliyeye sevk edildi.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, çocuk müstehcenliği suçuna yönelik adli ve projeli çalışma kapsamında geçen salı sabahı Samsun merkezli eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Suçu işledikleri tespit edilen şahısların yakalanmasına yönelik Samsun merkezli 19 ilde düzenlenen operasyonda 40 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyonda şüphelilere ait çok sayıda dijital materyale el konuldu. Gözaltına alınan şahısların Telegram hesaplarında çocuk müstehcenlik görüntülerinin dağıtım ve satışını yaptıkları ortaya çıktı. Samsun Emniyet Müdürlüğündeki sorgulanmaları tamamlanan 20 kişi bu sabah Samsun Adliyesine sevk edildi. 20 kişinin ise emniyette işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - SAMSUN