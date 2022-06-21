Son dakika haber! Samsun merkezli dolandırıcılık operasyonunda 59 zanlı hakkında gözaltı kararı Bir son dakika haberine göre Samsun merkezli 6 ilde dolandırıcılık operasyonu kapsamında 59 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Samsun merkezli 6 ilde dolandırıcılık operasyonu kapsamında 59 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca "Örgüt faaliyeti çerçevesinde kamu kurum ve kuruluşları zararına nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik" suçlarından 59 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı. AA / Recep Bilek - 3. Sayfa 3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

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