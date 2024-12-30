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Samsun Limanı'ndan Yükselen Duman Paniğe Neden Oldu

Samsun Limanı'ndan Yükselen Duman Paniğe Neden Oldu
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Samsun Limanı'ndan yükselen yoğun duman, çevrede paniğe yol açtı. Liman yetkilileri, dumanın römorkörden kaynaklandığını açıkladı.

Samsun Limanı'ndan yükselen duman, çevrede paniğe yol açtı.

İlkadım ilçesinde bulunan Samsunsport'tan çıkan dumanı gören vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.

Edinilen bilgiye göre, saat 16.15'te Samsun Limanı'ndan yoğun duman çıkmaya başladı. Rıhtımda bulunan bir römorkörden çıktığı tahmin edilen duman, kısa sürede çevreye yayıldı. Şehirden fark edilen duman, yangın riski taşıması nedeniyle görenleri endişelendirdi.

Konu hakkında bilgi veren liman yetkilileri, dumanın römorkörden çıktığını, eski tip makinelerde uzun süre beklemeden sonra çalıştırılması sonucunda makinenin yağ yakmasından kaynaklı mavi duman çıkabildiğini, limanda herhangi bir olumsuzluk olmadığını ifade ettiler. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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