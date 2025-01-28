Samsun Limanı'ndaki Gemi Yangını Kontrol Altına Alındı

Samsun Limanı'ndaki bir gemide çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Ceynak Grup Samsunport Sanayi Rıhtımı'nda demirli bulunan Uçak Kardeşler-Menas isimli kuru yük gemisinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine römorkörler, sahil güvenlik ve deniz polisi ile sağlık ekipleri sevk edildi. Geminin makine dairesinde çıkan yangına, yangın söndürme römorkörleri müdahale etti. Yapılan müdahale sonucu yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışması başlatıldı. Gemi yangını ve söndürme çalışması dronla havadan görüntülendi. - SAMSUN