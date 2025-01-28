Samsun Limanı'nda Kuru Yük Gemisinde Yangın Çıktı
Ceynak Samsunport Sanayi Rıhtımı'nda demirli Uçak Kardeşler-Menas isimli gemide meydana gelen yangın için römorkörler, sahil güvenlik ve deniz polisi ekipleri olay yerine sevk edildi.
Samsun Limanı'nda bulunan bir gemide yangın çıktı.
Ceynak Samsunport Sanayi Rıhtımı'nda demirli bulunan Uçak Kardeşler-Menas isimli kuru yük gemisinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine römorkörler, sahil güvenlik ve deniz polisi ekipleri sevk edildi. Gemide yangın söndürme çalışması başlatıldı. - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa