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Samsun Limanı'nda Kuru Yük Gemisinde Yangın

Samsun Limanı'nda Kuru Yük Gemisinde Yangın
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Samsun Limanı'ndaki Fıruze G adlı kuru yük gemisinde çıkan yangın, ekiplerin yoğun çalışması sonucu iki saatte kontrol altına alındı. Yangının makine dairesinden çıktığı tahmin ediliyor.

Samsun Limanı'ndaki kuru yük gemisinde çıkan yangın, ekiplerin yoğun çalışması sonucu iki saatte söndürüldü.

Ceynak Grup Samsunport Sanayi Rıhtımı'nda demirli bulunan Uçak Kardeşler-Menas'a ait Palau bayraklı Fıruze G adlı kuru yük gemisinde sabah saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine römorkörler, sahil güvenlik, deniz polisi ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Geminin makine dairesinde çıkan yangına, yangın söndürme römorkörleri ile denizden müdahale etti. İtfaiyenin de karadan destek verdiği çalışma sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangın, iki saat süren yoğun çalışmalar sonucu tamamen söndürüldü. Yangının makine dairesindeki jeneratörden çıktığı tahmin ediliyor.

1979 yapımı, 150 metre uzunluğunda ve 21 metre genişliğindeki Palau bayraklı kuru yük gemisinden 33 mürettebatın tahliye edildiği bildirildi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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