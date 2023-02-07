Samsun itfaiyesi Elbistan'da 2'si çocuk 5 kişiyi enkazdan sağ kurtardı 3. Sayfa Haberleri Samsun itfaiyesi Elbistan'da 2'si çocuk 5 kişiyi enkazdan sağ kurtardı Kahramanmaraş Elbistan'da görevli olan Samsun itfaiyesi, göçük altından 2'si çocuk 5 kişiyi canlı olarak kurtarmayı başardı. Samsun itfaiyesi Elbistan'da 2'si çocuk 5 kişiyi enkazdan sağ kurtardı KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş Elbistan'da görevli olan Samsun itfaiyesi, göçük altından 2'si çocuk 5 kişiyi canlı olarak kurtarmayı başardı. Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde 10 ilde büyük yıkım yaşandı. Binlerce kişinin hayatını kaybettiği, 20 binden fazla kişinin yaralandığı depremlerde arama-kurtarma ekiplerinin zamanla yarışı sürüyor. Elverişsiz hava şartlarına rağmen güçlükle yürütülen arama-kurtarma çalışmalarında zaman zaman sevindirici haberler geliyor Samsun ekibi 5 kişiyi sağ kurtardı Samsun'dan Elbistan'a göreve giden Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Kurtarma Ekibi, enkaz içerisindeki 5 kişiye ulaştı. Binada sağ kalan son 5 kişi için yoğun çaba sarf eden Samsun itfaiyesi, 2'si çocuk 5 kişiyi sağ salim enkazdan çıkardı. Yaralıların enkazdan çıkartılmasının ardından küçük çocuğun canlı olduğunu gören vatandaşlar, "İşte hayata tutunma budur" diyerek büyük sevinç yaşadı. Enkazdan sedye ile çıkartılan bir kadın ise itfaiye ekiplerine teşekkür ederek, "Allah sizlerden razı olsun. Hepinizin eline sağlık, sağ olun" dedi. Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı'nın koordinatör vali olarak görevlendirildiği Elbistan'da arama-kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kahramanmaraş Elbistan İtfaiye 3. Sayfa Haberler

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