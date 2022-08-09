Haber : Samsun haberleri... Samsun'da yasa dışı kenevir ekmeye 1 gözaltı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Samsun haberleri... Samsun'da yasa dışı kenevir ekmeye 1 gözaltı

 - Güncelleme:
Samsun haberleri... Samsun'da yasa dışı kenevir ekmeye 1 gözaltı

Samsun gelişmesine göre Samsun'da yasa dışı kenevir ektiği iddia edilen bir kişi jandarmanın takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Samsun'da yasa dışı kenevir ektiği iddia edilen bir kişi jandarmanın takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesi Gökçeçakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Ağcagüney Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptıkları takip ve çalışma sonucu M.Ü.(46) adlı şahsın ikametine ve fındık bahçesine operasyon düzenledi. Yapılan aramada fındık bahçesinde ekili 55 kök kenevir bitkisi ile 300 gram kurutulmaya bırakılmış kubar esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan M.Ü., "yasa dışı kenevir ekmek" suçundan bugün Çarşamba Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Çarşamba Kenevir Samsun 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title