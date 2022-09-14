Samsun haberleri! Samsun'da silahlı saldırı: 2 ağır yaralı
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Samsun 3. sayfa haberine göre Samsun'da silahlı saldırı: 2 ağır yaralı Samsun'da sanayi sitesinde bir otelin önünde silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi ağır yaralandı.
Samsun'da silahlı saldırı: 2 ağır yaralı
SAMSUN - Samsun'da sanayi sitesinde bir otelin önünde silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi ağır yaralandı.
Olay, Samsun'un Canik ilçesi Gülsan Sanayi Sitesi'nde bulunan bir otelin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan A.K.S.ve F.K.çeşitli yerlerinden vurularak ağır yaralandı. A.K.S. özel bir hastaneye, F.K. ise Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak ameliyata alındı. Motor ustası olduğu ileri sürülen silahlı saldırgan ise kaçtı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammer Ay - 3. Sayfa