Samsun haber: Samsun'da park halindeki araç yandı Samsun habere göre Samsun'da park halindeki araç yandı Samsun'da park halindeki aracın motor kısmı tamamen yanarken itfaiye aracı müdahale ederek söndürdü. Samsun'da park halindeki araç yandı SAMSUN - Samsun'da park halindeki aracın motor kısmı tamamen yanarken itfaiye aracı müdahale ederek söndürdü. Yangın, Samsun'un İlkadım ilçesi Anadulu Mahallesi Barış Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Barış Ç. 55 LB 992 plakalı hafif ticari aracını evinin önünde park edip evine gittikten 5 dakika sonra araçta yangın çıktı. Aracın motor kısmından dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu araç sahibine, itfaiye ve polise haber verdi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Aracın motor kısmında elektrik kontağından çıktığı belirtilen yangın aracın diğer taraflarına sıçramadan söndürüldü. 3. Sayfa İhlas Haber Ajansı / Muhammer Ay Tragger İlkadım İtfaiye Samsun 3. Sayfa Haberler

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