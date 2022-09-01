Son Dakika | Samsun'da Kaleşnikof tüfek ve uyuşturucu ile yakalanan şahıslar adliyede

Son dakika haberine göre Samsun'da Kaleşnikof tüfek ve uyuşturucu ile yakalanan şahıslar adliyedeSAMSUN Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde jandarma tarafından bir yazlık eve düzenlenen operasyonda Kaleşnikof piyade tüfeği ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Samsun'da Kaleşnikof tüfek ve uyuşturucu ile yakalanan şahıslar adliyede

SAMSUN Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde jandarma tarafından bir yazlık eve düzenlenen operasyonda Kaleşnikof piyade tüfeği ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve 19 Mayıs İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucunda 19 Mayıs Yörükler Mahallesi'nde yazlık bir eve baskın düzenlendi. Yapılan baskında 1 adet Kaleşnikof piyade tüfeği, şarjör, fişek ve 2 ruhsatsız tabanca ile 1 kilogram metamfetamin uyuşturucu, kubar esrar, kenevir bitkisi ve sentetik ecza hap elde edildi. Olayla ilgili 'yaralama' suçundan aranan İsmail Yılmaz ile birlikte 2'si kadın toplam 4 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahıslar jandarmadaki işlemlerinin ardından sıkı güvenlik önlemleri altında Bafra Adliyesine sevk edildi.