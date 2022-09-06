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Samsun haberleri | Samsun'da 5. katın penceresinden düşen şahıs öldü

3. Sayfa Haberleri

Samsun haberleri | Samsun'da 5. katın penceresinden düşen şahıs öldü

Samsun bölgesinden gelen habere göre Samsun'da 5. kattaki pencereden düşen bir kişi hayatını kaybetti.

Samsun'da 5. kattaki pencereden düşen bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Alanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5. katın penceresinden düşen Tolgahan E. (37) ağır yaralandı. 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Tolgahan E. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Samsun 3. Sayfa Haberler

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