Samsun haberleri | Samsun'da 5. katın penceresinden düşen şahıs öldü 3. Sayfa Haberleri Samsun bölgesinden gelen habere göre Samsun'da 5. kattaki pencereden düşen bir kişi hayatını kaybetti. Samsun'da 5. kattaki pencereden düşen bir kişi hayatını kaybetti. Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Alanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5. katın penceresinden düşen Tolgahan E. (37) ağır yaralandı. 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Tolgahan E. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Samsun 3. Sayfa Haberler

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