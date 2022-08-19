Samsun haberleri... Samsun'da 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü çocuk kazada hayatını kaybetti Gelen Samsun haberine göre Ordu'da kazada ağır yaralanan 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü çocuk, Samsun'da tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti. Ordu'da kazada ağır yaralanan 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü çocuk, Samsun'da tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza, Ordu'nun Gülyalı ilçesi Turnasuyu Mahallesi'nde 5 gün önce gece saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 yaşındaki Enes Karahasan idaresindeki 52 AAU 924 plakalı motosiklet ile seyir halindeyken bir evin duvara çarptı. Kazada ağır yaralanan Enes Karahasan ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilen Karahasan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak kazadan 5 gün sonra hayatını kaybetti. - SAMSUN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Gülyalı Samsun Ordu 3. Sayfa Haberler

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