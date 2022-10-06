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Samsun haberi: Bafra'dan zehir tacirlerine büyük darbe

3. Sayfa Haberleri

Samsun bölgesinden gelen habere göre Bafra'dan zehir tacirlerine büyük darbe 360 kilo skunk (kubar) maddesi ve 354 kök dişi Hint keneviri ele geçirildi Samsun'un Bafra ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 4 şahsın çatı katında yetiştirip sattığı 360 kilo skunk (kubar) maddesi ve 354 kök dişi Hint keneviri ele geçirildi.

Bafra'dan zehir tacirlerine büyük darbe

360 kilo skunk (kubar) maddesi ve 354 kök dişi Hint keneviri ele geçirildi

SAMSUN - Samsun'un Bafra ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 4 şahsın çatı katında yetiştirip sattığı 360 kilo skunk (kubar) maddesi ve 354 kök dişi Hint keneviri ele geçirildi.

Bafra Kaymakamlığı İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucu Doğanca Mahallesi'nde 4 şahsın uyuşturucu madde yetiştirerek ticaretini yaptıkları bilgisinin elde edilmesi üzerine yapılan operasyonda ikametin çatı katında birçok suç unsuruna el konuldu.

Samsun Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada konu hakkında, "360 kilo skunk maddesi (kubar), 1 adet havalı tüfek, 1 adet kuru sıkı tabanca, 2 adet havalı tabanca, 1 adet pompalı av tüfeği, 450 adet tabanca fişeği, 2 adet hassas terazi ele geçirilmiştir. Şahıslara ait tarlada mısır koçanların içine gizlenmiş vaziyette 354 kök (boyları 3-4 metre) kenevir bitkisi ele geçirilmiş, şahıslar hakkında adli tahkikata başlanılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Operasyonla ilgili yaptığı değerlendirmede, gerçekleştirilen başarılı operasyonla Bafra ilçesinde zehir tacirlerine büyük bir darbe vuran İlçe Emniyet Müdürlüğü personelini tebrik eden Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, bu operasyonların Samsun genelinde kararlılıkla devam edeceğini belirterek, gençlerin zehirlenmesinin önüne geçeceklerini söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Şükrü Uluçay - 3. Sayfa

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