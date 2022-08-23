Samsun haberleri | Bafra'da kubar esrar ve Hint keneviri ele geçirildi 3. Sayfa Haberleri Samsun haberler: Samsun'un Bafra ilçesinde 197 gram kubar esrar, 4 kök Hint keneviri ele geçirildi. Samsun'un Bafra ilçesinde 197 gram kubar esrar, 4 kök Hint keneviri ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde Fevzi Çakmak Mahallesi'nde H.D.'ye ait evde yapılan aramada 197 gram kubar esrar ve 4 kök Hint keneviri ele geçirildi. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - SAMSUN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Samsun Bafra 3. Sayfa Haberler

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