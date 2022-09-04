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Samsun haberi! Samsun'da yola çıkan karaca araç çarpması sonucu telef oldu

3. Sayfa Haberleri

Samsun haberi! Samsun'da yola çıkan karaca araç çarpması sonucu telef oldu

Samsun 3. sayfa haberi | Samsun'da karayolunda yolu karşıya geçmek isterken aracın çarptığı karaca telef oldu.

Samsun'da karayolunda yolu karşıya geçmek isterken aracın çarptığı karaca telef oldu.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Samsun Ankara karayolu Ahulu mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü tespit edilemeyen bir araç yolu karşıya geçmek isteyen karacaya çarptı. Karaca refüj kenarında telef oldu. Karayolları Müdürlüğü ekipleri karacayı bulunduğu yerden kaldırarak kamyonetin kasasına koyup gömmek üzere götürdü. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İlkadım Tragger Ankara Samsun 3. Sayfa Haberler

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