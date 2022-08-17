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Samsun haberi | Samsun'da uyuşturucu ticaretine 5 yıl hapis

Samsun haberi | Samsun'da uyuşturucu ticaretine 5 yıl hapis

3. Sayfa Haberleri

Edinilen Samsun gelişmesine göre Samsun'da uyuşturucu ticareti suçundan tutuklanan bir kişi yargılandığı mahkemece 5 yıl hapis, 10 bin lira da para cezasına çarptırıldı.

Samsun'da uyuşturucu ticareti suçundan tutuklanan bir kişi yargılandığı mahkemece 5 yıl hapis, 10 bin lira da para cezasına çarptırıldı.

Samsun'da uyuşturucu ticareti suçundan tutuklanan M.A. hakkında Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Mahkeme M.A.'yı uyuşturucu suçundan 5 yıl hapis ve 10 bin lira da adli para cezasına çarptırarak tutukluluk halinin devamına karar verdi. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Uyuşturucu Ticareti Samsun 3. Sayfa Haberler

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