Samsun haberi | Samsun'da uyuşturucu ticaretine 5 yıl hapis

Edinilen Samsun gelişmesine göre Samsun'da uyuşturucu ticareti suçundan tutuklanan bir kişi yargılandığı mahkemece 5 yıl hapis, 10 bin lira da para cezasına çarptırıldı.

Samsun'da uyuşturucu ticareti suçundan tutuklanan bir kişi yargılandığı mahkemece 5 yıl hapis, 10 bin lira da para cezasına çarptırıldı.

Samsun'da uyuşturucu ticareti suçundan tutuklanan M.A. hakkında Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Mahkeme M.A.'yı uyuşturucu suçundan 5 yıl hapis ve 10 bin lira da adli para cezasına çarptırarak tutukluluk halinin devamına karar verdi. - SAMSUN