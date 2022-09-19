Samsun haberi! Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı

Samsun'da narkotik polisinin takibi sonucu İstanbul'dan getirilen 2 kilo 976,4 gram metamfetamin ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan 1'i kadın 4 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Canik ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptıkları belirlenen A.Y., A.E. ve K.D.'yi takibe aldı. Yapılan çalışmada İstanbul'dan Samsun'a satış amaçlı yüklü miktarda uyuşturucu madde getireceği bilgisi alınan A.E., İstanbul dönüşü Canik ilçesi Toptepe Mahallesi'nde 2 kilo 976,74 gram metamfetamin ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturmanın devamında olayla bağlantılı olduğu tespit edilen D.Ç. adlı kadın Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde, K.D. ise Canik ilçesi Soğuksu Mahallesi'nde yakalandı. Narkotik Şube Müdürlüğünde sorguları tamamlanan 4 şüpheli, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. 4 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN