Samsun haberi... Samsun'da otomobil ticari taksiyle çarpıştı: 1 yaralı 3. Sayfa Haberleri Samsun haber: Samsun'da otomobilin ticari taksiyle çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Samsun'da otomobilin ticari taksiyle çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Fevziçakmak Mahallesi ÇAGEM Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muharrem Evci idaresindeki 55 AFN 351 plakalı otomobil kavşakta Hüseyin Örnek yönetimindeki 55 T 0176 plakalı ticari taksiye yandan çarptı. Kazada yaralanan taksi şoförü Hüseyin Örnek, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa İlkadım Samsun 3. Sayfa Haberler

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