Samsun haberi: Samsun'da iki otomobil çarpıştı 3. Sayfa Haberleri Samsun haberine göre Samsun'da kavşakta iki otomobilin çarpıştığı kaza maddi hasarla atlatıldı. Samsun'da kavşakta iki otomobilin çarpıştığı kaza maddi hasarla atlatıldı. Kaza, Samsun'un Canik ilçesi Soğuksu Mahallesi viyadük altı yüzme havuzu kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Feyza B. idaresindeki 55 DS 227 plakalı otomobil ile Hayri A. yönetimindeki 55 VD 651 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada çarpışmanın şiddetiyle savrulan 55 VD 651 plakalı otomobil kaldırıma çıktı. Kaza yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. - SAMSUN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Samsun Canik 3. Sayfa Haberler

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