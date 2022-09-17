Samsun haberi... Samsun'da bıçaklı saldırıda 1 kişi yaralandı
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Samsun gelişmesine göre Samsun'da bıçaklı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.
Samsun'da bıçaklı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.
Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Çiftlik Mahallesi'nde bugün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bıçaklı saldırıya uğrayan F.Ç. sırtından ve sol koltuk altından yaralandı. Gazi Devlet Hastanesine kaldırılan F.Ç. ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Bıçaklı saldırgan kaçtı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa