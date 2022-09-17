Samsun haberi... Samsun'da bıçaklı saldırıda 1 kişi yaralandı 3. Sayfa Haberleri Samsun gelişmesine göre Samsun'da bıçaklı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı. Samsun'da bıçaklı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı. Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Çiftlik Mahallesi'nde bugün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bıçaklı saldırıya uğrayan F.Ç. sırtından ve sol koltuk altından yaralandı. Gazi Devlet Hastanesine kaldırılan F.Ç. ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Bıçaklı saldırgan kaçtı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Çiftlik İlkadım Samsun 3. Sayfa Haberler

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