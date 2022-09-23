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Samsun haberi! Samsun'da 48 bin dal doldurulmuş makaron ele geçirildi

3. Sayfa Haberleri

Samsun haberi! Samsun'da 48 bin dal doldurulmuş makaron ele geçirildi

Gelen Samsun haberlerine göre Samsun'da polis tarafından bir araçta yapılan aramada 48 bin dal doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Samsun'da polis tarafından bir araçta yapılan aramada 48 bin dal doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kaçakçılık konularına giren suçlarla mücadele kapsamında yaptıkları takip ve çalışmalar doğrultusunda Atakum ilçesi Mimarsinan Mahallesi'nde bir araçta arama yaptı. Yapılan aramada 48 bin dal doldurulmuş makaron sigara ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli M.G. hakkında 5607 sayılı yasaya muhalefet suçundan yasal işlem başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Samsun Emniyet Müdürlüğü Cumhuriyet Başsavcılığı Samsun 3. Sayfa Haberler

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