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Samsun haberi | Samsun'da 3. kattan düşen kadın hayatını kaybetti

Samsun haberi | Samsun'da 3. kattan düşen kadın hayatını kaybetti

Samsun 3. sayfa haberi... Samsun'da evlerinin 3. katındaki pencereden düşen 47 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Samsun'da evlerinin 3. katındaki pencereden düşen 47 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Esenevler Mahallesi'nde gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hanife G. (47) adlı kadın, 3. kattaki evlerinin oturma odasındaki pencereden yere düştü. Ağır yaralanan Hanife G., 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hanife G. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Samsun 3. Sayfa Haberler

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