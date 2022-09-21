Samsun haberi: Samsun'da 233 bin 500 dal kaçak sigara ve 60 bin dal makaron ele geçirildi

Samsun haber... Samsun'da kaçakçılık polisi tarafından 233 bin 500 dal doldurulmuş sigara ile 60 bin 200 dal bandrolsüz makaron ile tütün ve sigara sarma makinesi ele geçirildi.

Samsun'da kaçakçılık polisi tarafından 233 bin 500 dal doldurulmuş sigara ile 60 bin 200 dal bandrolsüz makaron ile tütün ve sigara sarma makinesi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri konularına giren suçlarla mücadele kapsamında yaptıkları takip ve çalışmalar doğrultusunda İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi'nde bulunan bir depoya operasyon düzenledi. Yapılan aramada, 233 bin 500 dal doldurulmuş sigara,

60 bin 200 dal bandrolsüz makaron, 23 kilo bandrolsüz açık kıyılmış tütün, 20 kilo sahte bandrollü açık kıyılmış tütün ve 3 adet sigara sarma makinası ele geçirdi. Olayla ilgili şüpheli M.G. hakkında 5607 sayılı yasaya muhalefet suçundan yasal işlem başlatıldı. - SAMSUN