Samsun haberi... Canik'te zabıtadan hijyen ve etiket denetimi

Canik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde denetleme çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

Canik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe genelindeki denetleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İlçe halkının güvenli bir şekilde alışveriş yapması adına ilçede kurulan semt pazarlarında ve marketlerde hijyen, fiyat etiketi ve ürün gramajları denetleniyor.

"Denetimlerimiz hız kesmeden devam edecek"

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin ilçe genelinde denetleme çalışmalarına ara vermeden devam ettiğini belirtti. Başkan İbrahim Sandıkçı, "Zabıta müdürlüğü ekiplerimiz ilçemiz genelinde denetleme çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. İlçe halkımızın güvenli ve huzurlu bir şekilde alışveriş yapmaları adına ilçemizde kurulan semt pazarlarında ve faaliyet gösteren tüm marketlerde hijyen, fiyat etiketi ve gramaj kontrollerini gerçekleştiriyor. Vatandaşlarımızın mağdur olmalarını engellemek, fırsatçılığın önüne geçmek ve halkımızın uygun ortamlarda alışveriş yapabilmeleri adına denetimlerimiz hız kesmeden devam edecek" dedi.

"Vatandaşlarımızın hizmetindeyiz"

Sahada çalışmaların sürdüğünü belirten Başkan Sandıkçı, "Tüm ekiplerimizle ilçemizin her noktasında vatandaşlarımızın hizmetindeyiz. Vatandaşlarımızın gerekli tüm ihtiyaçlarını karşılamak, ilçemize en güzel ve en kaliteli hizmeti kazandırmak adına 7 gün 24 saat sahada çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu. - SAMSUN