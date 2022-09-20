Samsun haberi: Bafra'da kaçak alkol ele geçirildi 3. Sayfa Haberleri Samsun haber: Samsun'un Bafra ilçesinde evinde kaçak alkol imal eden şahıs yakalandı. Samsun'un Bafra ilçesinde evinde kaçak alkol imal eden şahıs yakalandı. Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde İshaklı Mahallesi'nde M.Ç'ye ait evde yapılan aramada 10 şişe şarap, 3 litre etil alkol ve 5 lire kaçak rakı ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan M.Ç. Asayiş Büro Amirliğinde ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. - SAMSUN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Hisarcık Samsun Bafra 3. Sayfa Haberler

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