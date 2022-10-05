Samsun haberi... Bafra'da 1 ton 200 kilo Hint keneviri ve 300 kilo kubar esrar ele geçirildi 3. Sayfa Haberleri Samsun haber... Bafra'da 1 ton 200 kilo Hint keneviri ve 300 kilo kubar esrar ele geçirildi Samsun'un Bafra ilçesinde yapılan operasyonda yaklaşık 1 ton 200 kilo dişi Hint keneviri ile 300 kilo kubar esrar ele geçirildi. Bafra'da 1 ton 200 kilo Hint keneviri ve 300 kilo kubar esrar ele geçirildi SAMSUN - Samsun'un Bafra ilçesinde yapılan operasyonda yaklaşık 1 ton 200 kilo dişi Hint keneviri ile 300 kilo kubar esrar ele geçirildi. Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucunda Doğanca Mahallesi'nde S.K.'yaait araziye Asayiş Büro Amirliği ekipleriyle birlikte operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda arazide ekili yaklaşık 1 ton 200 kilo dişi Hint keneviri, S.K'ya ait evde yapılan aramada da yaklaşık 300 kilo kubar esrar maddesi ele geçirildi. Araziden sökülen dişi Hint kenevirleri ile kubar esrar 1 kamyon ve 1 kamyonetle Asayiş Büro Amirliğine getirildi. Olayla ilgili S.K. gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Şükrü Uluçay Samsun Bafra 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Samsun haberi... Bafra'da 1 ton 200 kilo Hint keneviri ve 300 kilo kubar esrar ele geçirildi - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.