Samsun haber: Samsun protokolü kırmızı çizgiyi çekti

Trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek amacıyla "Yayalara Öncelik Duruşu, Hayata Saygı Duruşu" sloganı altında gerçekleştirilen etkinlikte Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı ve protokol üyeleri yaya geçidine kırmızı çizgiyi çekti.

İlkadım ilçesinde bulunan 23 Nisan Ortaokulu önündeki İstiklal(Çiftlik) Caddesi'nde düzenlenen programda yaya geçidinin önemine dikkat çekildi. Üzerlerine polis ve jandarma yeleği ile şapka takan minik öğrenciler ellerindeki düdükleri çaldı. Yaya ve okul geçitleri öncesinde sürücülerin yer-zemin işaretlemeleriyle uyarılarak dikkatlerini üst seviyeye çıkarmak, bu alanlara gelmeden yavaşlamalarını ve yayalara ilk geçiş hakkını vermelerini sağlamak için de yaya geçidine kırmızı çizgi çekildi.

Özellikle öğrenci geçişinin yoğun olduğu İstiklal Caddesi'ndeki bir yaya geçidine gelen Vali Dağlı, öğrencilerle birlikte kırmızı çizgiyi çekti. Akabinde ise İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır, İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ömer Ersever de çizginin geri kalanını kırmızıya boyadı.

"Vatandaşlarımıza bu saygıyı göstermek durumundayız"

Etkinlik sonrası açıklamalarda bulunan Vali Dağlı, "Bugün yayalarımız için çok önemli bir programı gerçekleştiriyoruz. Önemli bir farkındalık oluşturuyoruz. Farkındalığımız amacı; öğrencilerimizin, yayalarımızın daha rahat yaya geçitlerinden geçmelerini sağlamaktır. Etkinliğimiz yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu adını taşıyor. Mutlaka yaya geçitlerinde tüm araçlarımızın durması ve öğrencilerimize, yayalarımıza yol geçit hakkını verdikten sonra geçmeleri konusunda uyarıyoruz. Sürücülerimiz belki biraz önce araç sürücüydü ama 1 saat sonra yaya olarak buradan geçebilirler. Bu bağlamda hem çocuklarımıza hem de yine vatandaşlarımıza bu saygıyı göstermek durumundayız. İnşallah çocuklarımıza, yayalarımıza bir sıkıntı gelmeden, trafikte bir hadise yaşanmadan bu okul dönemini hep birlikte geçiririz" dedi.

Toplu fotoğraf çekimi sonrası etkinlik sonra erdi. Etkinliğe ayrıca İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar, İl Gençlik ve Spor Müdürü Feyzullah Dereci ve öğretmenler katıldı. - SAMSUN