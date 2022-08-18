Samsun haber... Samsun'da trafik kazası: 1 ölü, 8 yaralı

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Çarşamba ilçesi Samsun-Ordu karayolunun 26. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Enes Akgül idaresindeki 55 AGR 744 plakalı otomobil ile Sema Dalgıç'ın kullandığı 55 GZ 138 plakalı otomobil kazaya karıştı. Kazada, araç sürücüleri Selma Dalkılıç (43) ile Hilal Azra Çubukçuoğlu (7), Emel Çubukçuoğlu (44), Derya Karaca (39), Nurdan Aksoy (41), Şevval Karaca (2), Taylan Okutgen (2), Ümmü Gülsüm Kalaycı (7) ve Kadir Celil Akgün (9) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan otomobil sürücüsü Selma Dalkılıç yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN