Samsun haber... Samsun'da inşaattan düşen kalıp ustası ağır yaralandı
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Samsun haber: Samsun'da çalıştığı inşaattan düşen kalıp ustası ölümden dönerek hastanelik oldu.
Samsun'da çalıştığı inşaattan düşen kalıp ustası ölümden dönerek hastanelik oldu.
Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kalıp ustası Z.T.(51) malzeme çekerken bastığı tahta kayınca yaklaşık 5 metre yükseklikten düştü. Yaralanan Z.T., 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Z.T.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - SAMSUN
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa